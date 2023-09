Willy Borsus récompense les boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons

Les 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons ont été divulguées au grand public mercredi matin lors d'une conférence de presse, au Centre d'enseignement secondaire Asty Moulin, à Namur. Par ailleurs, le Maître Boulanger-Pâtissier le plus plébiscité dans chaque province wallonne a été mis à l'honneur.

Pas moins de 627 Maîtres Boulangers ont participé à la campagne de promotion, portée par l'APAQ-W, qui débutait cet été par l'élection des 100 boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons. Les lauréats ont été divulgués mercredi matin.

Le ministre wallon de l'Agriculture et de l'Economie, Willy Borsus, a mis à l'honneur ceux qui, selon les 19.000 bulletins de vote dépouillés, ont émergé dans leurs provinces respectives. La boulangerie Grains de vanille a été sacrée dans le Brabant wallon, le Tordoir dans le Hainaut, La boulangerie-pâtisserie Vranckx dans le Namurois alors que la boulangerie Arnaud Schreiber et Sylvain Poncelet l'ont respectivement emporté dans les provinces de Liège et du Luxembourg.