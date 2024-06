Woluwe: Maingain rejette les accusations de l'échevine Molenberg

La décision d'Isabelle Molenberg de se retirer de la liste du bourgmestre pour les élections communales à Woluwe-Saint-Lambert est d'autant plus inattendue qu'elle avait signé le 15 avril dernier son acte de candidature, estime Olivier Maingain. Le bourgmestre de cette commune bruxelloise est d'avis que la décision de l'échevine n'est pas étrangère à la polémique qui l'oppose à l'ex-président du parti Défi François De Smet.

Celui-ci se défend de toute attitude autoritaire, soulignant notamment que les réunions du Collège des bourgmestre et échevins sont généralement l'occasion de longs débats et qu'Isabelle Molenberg y prend fréquemment et longuement la parole.