Woluwe-Saint-Lambert passe de la parole aux actes validant le dépôt d'un recours

La Flandre a délivré ce nouveau permis à la fin du mois de mars dernier. Les limitations que le gouvernement flamand y impose, parmi lesquelles un maximum de 240.000 mouvements d'avions par an à partir de 2032 et une réduction des nuisances sonores nocturnes de 30% d'ici 2030, ont été jugées largement insuffisantes par de nombreuses communes bruxelloises, mais aussi flamandes, ainsi que par les Régions wallonne et bruxelloise.

A Bruxelles, un recours a été annoncé par le ministre de l'Environnement, Alain Maron (Ecolo). Il l'a également été par plusieurs communes: les deux Woluwe, Auderghem, Watermel-Boitsfort, Ixelles et Etterbeek, à l'est et au sud; Schaerbeek, Jette, Ganshoren, Berchem-Saint-Agathe et Koekelberg, plus au nord et à l'ouest.