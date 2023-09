Y a-t-il trop de ministres ? Pierre-Yves Jeholet demande de "rationnaliser"

Pierre-Yves Jeholet, Ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles était l'invité du Bel RTL matin ce mercredi. Au micro de Martin Buxant, il a évoqué les discussions à mettre en place pour avoir "un projet ambitieux sur le plan francophone". Il propose de revoir la gouvernance et le nombre de ministres.

Quand on lui demande si la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles est en faillite, Pierre-Yves Jeholet répond: "Certains disent que les États ne sont jamais en faillite, mais moi, je dis que la dette, on la paye toujours." Il continue: "Si on veut un projet ambitieux, il faut avoir le courage de mettre sur la table toute une série de discussions".

Sur la liste des dépenses à revoir du libéral, on retrouve entre autres, l'aide à la jeunesse, l'enseignement qualifiant, les dotations au service public audiovisuel et… le nombre de ministres. "Quand je dis qu'il faut un projet ambitieux pour les francophones, qu'il faut remettre toute une série de sujets sur la table et de question en débat, il faut le faire aussi sur la gouvernance", lance-t-il.