Yannick Lefèbvre et Youenn Bertin 10es en 49er après la 1re journée

Lefèbvre et Bertin ont terminé 10es, 3es et 9es de leur trois régates du jour. Ils totalisent 22 points. Les Américains Andrew Mollerus et Ian MacDiarmid sont en tête avec 9 points. Les Néerlandais Bart Lambriex et Floris van de Werken, tenants du titre, suivent à une longueur. Les Britanniques James Grumett et Rhos Hawes sont troisièmes avec 11 points.

En 49erFX, Inaura Maenhaut et Anouk Geurts doivent se contenter de la 24e place provisoire après une 6e et une 18e place dans les deux régates de la journée. Elles comptent 24 points. Les Chinoises Xiaoyu Hu et Mengyuan Shan et les Néerlandaises Odile van Aanholt et Annette Duetz se partagent la tête avec 4 unités. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi suivent à un point.