Yérime Sylla, le coach des Red Wolves: "Un bon tirage qui laisse beaucoup d'espoirs"

Sylla a ajouté : "La Croatie, on connaît. On avait très bien figuré là-bas (défaite 34-29 le 30 avril dernier en qualifications de l'Euro-2024, NDLR). C'était un peu l'émergence de ce nouveau groupe. Je n'oublie pas non plus que nous avons encore des anciens. Il est largement possible de s'appuyer sur tout le monde pour réussir à se qualifier. Un bon tirage, je crois. On s'en sort bien. On va travailler."

Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront. Les quatre meilleurs troisièmes iront aussi à l'Euro 2026. Les équipes classées à la quatrième place devront disputer des matchs de barrage pour participer à l'Euro 2028.

La Belgique n'a jamais disputé le championnat d'Europe qui est organisé tous les deux ans, les années paires, depuis 1994. Elle a fini 21e de son seul Mondial en 2023.