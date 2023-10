Zakia Khattabi à Abou Dhabi pour la pre-COP 28

"La crise climatique s'intensifie. En ce moment même, d'horribles conflits éclatent à nouveau dans le monde entier, ce qui met la diplomatie internationale sous pression. Nous pouvons encore éviter les pires conséquences de la crise climatique si nous renforçons l'ambition mondiale au cours de cette décennie cruciale. Mais pour cela, tous les pays doivent s'asseoir ensemble à la table des négociations internationales sur le climat et dépasser les nombreuses lignes de fracture", explique la ministre, citée dans le communiqué.

Zakia Khattabi indique également que les négociations sur la manière d'aider les pays vulnérables à faire face aux pertes et préjudices sont dans l'impasse. "À un peu moins d'un mois du sommet mondial sur le climat, nous nous trouvons dans une situation géopolitique et économique très difficile. Je me rends à la pré-COP avec un mandat de négociation européen fort et pour construire des ponts", ajoute la ministre fédérale.