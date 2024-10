ZELZATE: "Ce n'est pas un pas en avant, mais en arrière", réagit le PTB

Le PVDA (PTB) regrette dimanche son éviction de la majorité dans la commune de Zelzate, en Flandre orientale. Les socialistes de Vooruit ont opté pour une coalition avec le CD&V et la N-VA, reléguant les communistes dans l'opposition.

"C'est incompréhensible que Vooruit donne sa préférence à la N-VA plutôt qu'au PTB", a réagi le parti dans un communiqué. "Ce n'est pas un pas en avant ("vooruit" littéralement), mais en arrière ("achteruit")", ironise-t-il en pastichant le slogan de campagne des socialistes "Het is Vooruit. Of het is achteruit. Kies maar." ("C'est en avant. Ou en arrière. Faites votre choix").

Selon le PTB, le leader local de la N-VA ne s'était pas distingué par la politique sociale qu'il menait avant la mise en place, en 2018, de la coalition entre Vooruit et les communistes. "Il avait privatisé la maison de repos et mené une chasse aux sorcières contre les membres 'rouges' du personnel", accuse le PTB, qui promet une "opposition de gauche" à cette nouvelle majorité.