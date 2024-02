Zones blanches: meilleure connexion internet pour 17.000 foyers wallons de plus

Il s'agit de "foyers presque exclusivement localisés en zones rurales, réputées plus difficiles à couvrir et non prioritaires dans les plans stratégiques des opérateurs", indique le ministre.

Ces 16.690 foyers sont le résultat d'un deuxième appel à projets lancé en 2023, dans le cadre du plan "Last Mile". Ce sont ainsi 21 millions d'euros qui seront dédiés à la connectivité haut débit de ces 16.690 foyers pour le 30 juin. Proximus va déployer des projets dans 27 communes wallonnes (Paliseul, Stoumont, Vresse-sur-Semois, Gesves, etc.). Et Voo dans 16 communes (Manhay, Mettet, Cerfontaine, etc.).