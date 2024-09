Zwijndrecht: la communication tardive des autorités flamandes pointée par la justice

Selon le tribunal, la Région flamande et l'OVAM étaient au courant de la pollution dès 2017 et auraient dû communiquer à ce moment-là. En agissant de la sorte, ils ne se sont pas comportés comme on aurait pu l'attendre de la part d'une autorité normalement prudente, a estimé jeudi le tribunal.

L'OVAM et la Région flamande doivent verser un dédommagement moral d'un euro à trois associations à but non lucratif (ASBL): Greenpeace Belgique, Velt et Bioforum.