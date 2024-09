"20 millions disparus dans la nature": le PTB à Seraing dénonce le "gaspillage d'argent public" du PS

Pourtant, Alice Bernard souhaite rompre avec cette tradition de gouvernance socialiste. "On constate maintenant que des décennies de majorité absolue du Parti socialiste ont mené à une ville qui ne va pas bien", déclare-t-elle.

En revanche, une alliance avec le MR est exclue : "Carrément pas. On a déjà des échos de ce que le MR fait à d'autres niveaux de pouvoir".

Concernant une éventuelle collaboration avec le PS, Alice Bernard se montre ouverte, mais sous conditions. "On fera des compromis avec tous ceux qui peuvent diriger la ville dans le même sens que ce que nous proposons", explique-t-elle.

Pour la députée PTB, la gestion de la ville est loin d'être exemplaire. "On a vu des grands problèmes, des gaspillages d'argent public, des grands projets immobiliers qui ont pompé beaucoup d'argent, 42 millions dans le projet Cristal Park, 20 millions qui ont disparu dans la nature, qui ne sont pas investis pour répondre aux besoins de la population", a-t-elle dénoncé.

Alice Bernard réfute ces accusations : "Je pense que d'abord, on se présente dans les communes où on est capable de répondre aux besoins des habitants". Elle défend également la pertinence des projets proposés par le PTB, qualifiés de "farfelus" par Paul Magnette.

Malgré tout, des échanges existent entre les deux partis, comme le confirme la députée : "Il y a moyen de discuter. Disons qu'on se rencontre parfois et qu'on échange des propositions, mais il n'y a encore rien de précis".

La députée prend en exemple la réduction des impôts pour les habitants en taxant davantage les multinationales. "On l'a fait à Zelzate. Et c'est dans le même sens qu'on veut aller à Seraing", conclut-elle, évoquant des priorités telles que la propreté et la sécurité de la ville.