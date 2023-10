2024 marquera la fin de plusieurs avantages liés au photovoltaïque: est-ce une bonne idée d'installer des panneaux?

Face à la crise de l’énergie, de très nombreux Belges ont décidé d’investir dans des panneaux photovoltaïques. Une énergie plus propre, et aussi plus rentable. Mais avec la fin de plusieurs aides en 2024, est-ce que ça vaut toujours le coup d’investir ?

Un grand soleil, le temps idéal pour voir fleurir des panneaux photovoltaïques et pas que sur les toits les mieux exposés. "Les bonnes conditions, c'est l'exposition par rapport au soleil. Si on a un problème d'ombrage ou d'arbres, on peut ajouter des petits optimiseurs à chaque panneaux", explique Quentin Dubasin, un gestionnaire de chantier.