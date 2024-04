4 zones importantes de ralentissements: voici l'état des routes ce lundi matin

08h59 4 zones importantes de ralentissements Toujours 4 zones importantes de ralentissements repérées sur les 199 km de files cumulées : 30 minutes à ralentir sur l'E40 entre Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne vers Bruxelles. 30 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem puis 15 minutes plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 20 minutes sur la fin de l'E411 vers le Luxembourg entre Arlon et Sterpenich vers la frontière.



08h36 Nouveaux ralentissements sur l'E40 Un tuyau est signalé en bande de droite sur la chaussée sur la Nationale 4 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Sart-Bernard en direction de Bruxelles. Prudence. Un véhicule est signalé en panne sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Woluwé-Saint-Etienne. Cela vous ralentit une nouvelle fois sur l'E40 : 30 minutes à ajouter depuis Haasrode. Pas d'évolutions sur les autres axes : +10 min sur la fin de l'E411, +10 minute entre Argenteuil et Léonard, +30 min en intérieur entre Expo et Machelen, +15 minutes avant le Tunnel de Tervuren. + 15 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles. Dans le sud du pays, les ralentissements se sont intensifiés avec 30 minutes à ralentir sur 6 km sur l'E411 entre Arlon et Sterpenich Attention : si vous devez quitter Bruxelles en direction d'Anvers via la E19, sachez qu'un accident à Rumst vous ralentit 45 minutes entre Malines-sud et Kontich.



08h12 L'accident sur la E40 provoque toujours quelques files L'accident sur la E40 à hauteur de Bertem a été dégagé. Toujours quelques files en direction de la Capitale. Vous ralentissez 15 minutes entre Bierbeek et Bertem. Plus loin, vous perdez aussi 6 minutes entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+6 min). Pas d'autres accidents à signaler pour l'instant. Seules les files habituelles. 20 minutes sur le ring extérieur entre Waterloo Centre et le Carrefour Léonard en direction de Zaventem. En intérieur, 10 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 30 minutes entre Grand-Bigard et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. 10 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Peutie et Machelen. 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart et 10 minutes dans la zone de travaux depuis Champion.

07h28 L'accident sur la E40 provoque d'importants embarras de circulation L'accident signalé tout à l'heure sur la E40 à hauteur de Bertem en voie centrale vous ralentit maintenant 45 minutes sur 7 km entre Haasrode et Bertem en direction de Bruxelles. Les ralentissements débutent aussi sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Léonard en direction du Carrefour Léonard. Vous ajoutez 10 minutes. 10 minutes maintenant sur l'E411 entre Overijse et Léonard +15 minutes également sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat en direction de Bruxelles. +15 minutes aussi sur l'E429 entre Tubize et Halle Dans le sud du pays, il vous faudra ajouter 7 minutes sur l'E411 entre l'Aire de Hondelange et la frontière luxembourgeoise.

07h10 Un accident signalé sur la E40 7 minutes sur l'E429 entre Tubize et le ring de Bruxelles. 5 minutes à ajouter sur l'E411 entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard (3 min supplémentaires dans les travaux débutant à Daussoulx) Sur le ring intérieur : 5 minutes entre Haut-Ittre et Halle, 4 minutes entre Grand-Bigard et Jette, 20 minutes déjà entre Expo et Machelen et 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Dans l'autre sens, en extérieur, 5 minutes entre Strombeek-Bever et Wemmel en direction de Grand-Bigard. 10 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Heverlee et Bertem où un accident vient d'être signalé à l'instant en bande du milieu vers Bruxelles. 4 minutes plus loin entre Sterrebeek et Woluwé-Saint-Etienne.

06h28 Des ralentissements sur le ring intérieur Ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen (+5 min) puis avant le Tunnel des 4 Bras de Tervuren (+15 min sur 2 km). Les ralentissements débutent également sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Lembeek et Halle (+2 min).