Accident sur l'E411 à hauteur de Liernu: quel est l'état des routes ce jeudi?

L'accident sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à Ghlin a été dégagé et la circulation a repris vers Bruxelles.

Un accident est aussi signalé sur la Nationale 98 à hauteur de Keumiée en direction de Ligny. Il s'agit d'un accident entre une moto et une voiture dans le rond-point au pied de la sortie 14 Sambreville. Le passage serait assez difficile.

Un accident s'est produit sur l'E411 Namur-Bruxelles à hauteur de Liernu. La bande de droite est obstruée vers Bruxelles et vous ralentissez 30 minutes entre Daussoux et l'Aire d'Aische-en-Refail.

06h29

25 minutes à ajouter entre Jemappes et Nimy-Maisières vers Bruxelles

On rappelle cet accident entre 3 voitures sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Ghlin. La bande de gauche est bloquée.

25 minutes à ajouter maintenant entre Jemappes et Nimy-Maisières vers Bruxelles.

Sur le ring de Bruxelles, les ralentissements sont encore légers entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle, entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et avant les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo.