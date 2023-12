Adrien Rassenfosse, Florent Lambiet et Nathalie Marchetti passent le premier tour à Biella

Adrien Rassenfosse, Florent Lambiet et Nathalie Marchetti ont franchi le premier tour du tournoi de tennis de table de Biella, une épreuve du circuit WTT Feeder dotée de 20.000 dollars, jeudi en Italie.

Florent Lambiet (WTT 135, 27 ans) a aisément disposé en entrée du qualifié malaisien Javen Choong (WTT 483), 22 ans, en trois sets (11-6, 11-6, 14-12) et affrontera au 2e tour un autre Français, Florian Bourrassaud (WTT 446, 23 ans), issu également des qualifications.

Adrien Rassenfosse (WTT 91, 20 ans) a battu au premier tour l'Italien Daniele Pinto (WTT 213, 24 ans) 3 sets à 2 (11-9, 8-11, 11-8, 8-11 et 12-10) pour affronter en 16es de finale le Français Leo De Nodrest (WTT 175, 23 ans).

Dans le tableau féminin, Nathalie Marchetti (WTT 197, 27 ans) a remporté le duel belgo-belge face à Margo Degraef (WTT 269, 25 ans) 11-9, 11-7 et 11-4 pour affronter au 2e tour (16es de finale) la Japonaise de 27 ans, 52e mondiale, Sakura Mori.

Lilou Massart (WTT 176), 16 ans, a par contre été sortie d'entrée par l'Ukrainienne Solomiya Brateyko (WTT 99, 24 ans) 3 sets à 0 (11-1, 11-7, 11-9).

Dans les épreuves de doubles, Adrien Rassenfosse et Florent Lambiet, associés, se sont qualifiés pour les 8es de finale en écartant de leur route au premier tour les Italiens Jordy Piccolin et Antonino Amato 3 sets à 2 (11-8, 7-11, 8-11, 11-8 et 11-9).