Alessia Verstappen, 17 ans, seule Belge à Valence fin août

Alessia Verstappen (Happy Gym Gand), 17 ans, avait terminé 47e des championnats d'Europe au mois de mai à Bakou en Azerbaidjan et 58e des derniers Mondiaux à Sofia l'an dernier.

Ce rendez-vous est qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les 14 premières obtiennent un ticket pour leur pays (autre que ceux déjà qualifiés sur base des Mondiaux 2022 - Italie, Bulgarie et Allemagne, qui peuvent prétendre à une place encore - et avec un maximum de deux gymnastes d'un même pays).

Les épreuves de cerceau et ballon sont au programme le 23 août, celles au ruban et aux massues le 24 août. Les huit premières des qualifications disputeront la finale dans chaque engin. Et le top 24 disputera la finale du concours général le 26 août.