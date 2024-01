Aline Pelckmans, 13e chez les espoirs à Lillehammer

Aline Pelckmans, 21 ans, a affiché un temps de 1:49.28 à l'issue des deux runs - 54.64 (13e) et 54.64 aussi (12e) - pour finir à 1.58 des deux lauréates. Les Allemandes Viktoria Hansova et Stefanie Votz ont en effet été créditées du même chrono (1:47.70). La Suissesse Sara Schmied a terminé 3e à 37/100es de seconde et complète le podium.

Aline Pelckmans avait pris la 9e place des championnats d'Europe U23 le mois dernier à Altenberg en Allemagne.