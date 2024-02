Aline Pelckmans et Colin Freeling terminent à la 13e place de la compétition mixte

La Belgique, avec Aline Pelckmans et Colin Freeling, a terminé en 13e position de l'épreuve mixte des championnats du monde de skeleton samedi à Winterberg en Allemagne.

Aline Pelckmans et Colin Freeling, tous les deux 21 ans, ont totalisé un temps de 2:01.38, à 2.29 d'Hannah Heise, la championne olympique et 3e des Mondiaux derrière Kim Meylemans, et Christopher Groother, le triple champion du monde.

Le duo allemand a été titré devant les Britanniques Tabitha Stoecker et Matt Weston, vice-champion du monde en simple, 2es à 12/100es. Une autre combinaison allemande formée par Jacqueline Pfeifer et Alex Jungk complètent le podium à 22/100es.