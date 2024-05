Annemie Schaus rempile pour un deuxième mandat comme rectrice de l'ULB: elle était la seule candidate

L'élection rectorale de l'ULB s'est déroulée ces mercredi 15 et jeudi 16 mai. L'ensemble de la communauté universitaire était invité à participer au scrutin pour la première fois dans l'histoire de l'université. Le quorum de participation requis dans chaque corps (académique, scientifique, étudiant et personnel administratif, technique, de gestion et spécialisé) a été atteint et le nombre de votes favorables s'élève à 79%.

Le nouveau mandat débutera le 14 septembre lors de la rentrée académique 2024-2025. La rectrice dit vouloir continuer à oeuvrer pour une université ouverte, solidaire et enthousiaste. "Notre société change, et l'université se doit d'être le laboratoire de ces mutations vitales, tant au niveau scientifique que social ou économique", explique-t-elle. "Accompagner, susciter, enseigner, chercher : qu'il s'agisse de la transition socio-écologique, de l'explosion des IA ou encore de l'indispensable sursaut démocratique face à la montée implacable des extrémismes et des réponses simplistes, l'Université doit être omniprésente pour accompagner les acteurs socioéconomiques et politiques, pour susciter des réflexions et des recherches, pour enseigner de nouveaux équilibres entre l'humanité et la nature autant qu'entre les individus ou entre les nations."