Attaque terroriste à Bruxelles: les supporters présents au stade ont été évacués

A l'intérieur du stade, Emiliano Bonfigli nous donnait des informations avant l'évacuation. "C'est la stupeur, nous entendions de l'agitation depuis quelques minutes, avant la mi-temps. Puis les joueurs sont rentrés dans le vestiaire. La pause s'est allongée, puis il y a eu une communication dans le stade, évoquant le choix des joueurs de ne pas remonter. Le CEO de la fédération belge devrait aussi s'exprimer. Pour l'instant, les ordres qui nous parviennent sont de rester dans le stade. Plus personne ne peut bouger ni se déplacer dans le stade. On sent une tension très pesante. On craint peut-être que l'auteur des faits soit près du stade".