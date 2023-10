"Au moins, nous, on est en sécurité..." : les 92 Belges rapatriés d'Israël sont arrivés à Bruxelles

Et dès hier, 92 Belges ont été rapatriés d'Israël ce dimanche . Des voyageurs qui s’y trouvaient temporairement et qui souhaitaient rentrer le plus rapidement possible…

Ils étaient en vacances ou passaient quelques jours dans l'état hébreux et ont souhaité revenir en Belgique au plus. Soulagés, ils témoignent: "On a vécu des choses très intenses, c'est horrible ce qu'il s'est passé, vraiment", lâche l'une d'entre eux. "Mais au moins nous on est en sécurité, malheureusement pour les gens là-bas, c'est une autre situation…"



La plupart d'entre eux étaient en visite chez leur famille ou pour les fêtes, pour Yom Kippour notamment, le Jour du Grand Pardon. "Nous avons tous un membre de la famille qui connaît quelqu'un ou directement quelqu'un qui a été touché", affirme un voyageur. "J'espère que ces atrocités seront révélées au monde."