Au moins une médaille d'argent européenne pour Isaura Maenhaut et Anouk Geurts en 49er FX

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts sont assurés de décrocher, au moins, une médaille d'argent au championnat d'Europe de voile en 49er FX, dimanche à la Grande Motte à Montpellier, France.

Le duo occupe en effet la tête au classement à l'issue des régates qualificatives avant la course aux médailles qui regroupe dimanche les dix meilleures et où les points sont doublés.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, comptent 107 points après les 14 régates disputées et son même tout proche de décrocher le titre européen. Leur avance sur les Françaises Sarah Steyaert et Charline Picon est de 16 unités.