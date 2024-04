Bart Swings et Fran Vanhoutte se parent de bronze à Geisingen

Bart Swings, sur la course aux points, et Fran Vanhoutte, sur 200m, ont tous les deux décroché une médaille de bronze lors de la troisième manche de Coupe d'Europe de roller samedi à Geisingen en Allemagne.

Swings a pris la 3e place de la course aux points derrière les Français Timothy Loubineaud et Giovanni Trebouta. Jason Suttels s'est classé 9e et Indra Médard 29e.

Vanhoutte, pour sa part, a réalisé un excellent départ pour prendre la 3e place du 200m en 14.925 secondes derrière la Colombienne Maria Timms (14.747) et la Salvadorienne Ivone Nochez (14.881). Vanhoutte avait aussi terminé à la 8e place sur la course aux points.