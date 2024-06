Bart Swings fer de lance de la sélection belge pour cet Euro à domicile

Dix seniors et dix juniors composent la sélection de vingt minutes. Swings, Robbe Beelen, Laurens Bergé, Jolan Brissinck, Brecht Lippens, Indra Médard et Jason Suttels, chez les messieurs, et Jorun Geerts, Fran et Stien Vanhoutte, chez les dames, seront repris chez les seniors.

Merel Haemels, Luka Leemans, Lyssa Vansteenkiste, Stan Beelen et Sietse Troost (juniors A) et Amélie Ignoul, Louise Malu, Lenn Kusters, Vik Reynaerts en Fons Krekels (juniors B) sont les dix juniors sélectionnés.