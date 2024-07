Bart Swings gagne le marathon en clôture de l'Euro à Ostende

Le dernier lauréat du Mérite Sportif s'est montré le plus rapide d'un groupe de cinq, qui s'est échappé à la mi-course. Outre Swings, Médart et Peula, le Français Timothy Loubineaud et l'Italien Daniel Niero composaient l'échappée.

Swings avait déjà remporté la course aux points sur la piste et sur la route dans cet Euro. Il décroche un quatrième titre sur le marathon après Almere 2013, Innsbruck 2015 et Ostende 2018.