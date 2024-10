"Beaucoup plus efficace": Charleroi investi dans un outil révolutionnaire pour se débarrasser des graffitis

L'opération a des effets immédiats. Les tags ne peuvent résister aux 8 bars de pression de cette aérogommeuse. Cet outil révolutionnaire vient de débarquer à Charleroi. Il suffit de quelques secondes à peine pour que les inscriptions disparaissent.

Nicolas, ouvriers à l'ASBL Charleroi Centre-Ville, apprend en ce moment à maîtriser cet outil : "C'est beaucoup plus rapide et plus efficace avant, en utilisant une bombe anti-tag. Ici, c'est un moyen plus rapide, plus propre et beaucoup plus net que le travail par rapport à la bombe".