BENE-League - Bocholt s'impose dans la douleur face à Bevo

(Belga) Achilles Bocholt s'est imposé face à Herpertz Bevo 29-25 après avoir été menés jusqu'à la 55e minute en ouverture de la 18e journée de la BeNe-League de handball (messieurs) mercredi.

Face à deux de leurs coéquipiers (Gillé et Serras) en équipe nationale, Serge Spooren et consorts ne se sont cependant pas montrés sous leur meilleur jour et peuvent s'estimer heureux de sortir vainqueur de cet affrontement de reprise après la Coupe du monde. Menés dès l'entame de la partie, les Limbourgeois n'ont joué que de façon sporadique contre un adversaire largement à leur portée. Régulièrement, les Belges ont joué en supériorité numérique en seconde mi-temps sans jamais pouvoir résorber le retard au score qui n'a jamais excédé 4 unités face aux Néerlandais. Bocholt a rejoint l'adversaire au score à la 56e: 25-25. Bevo ne parvenait plus à marquer tandis que Bocholt par l'entremise de De Beule par trois fois et Serge Spooren retrouvait facilement le chemin des filets pour l'emporter 29 à 25. Au classement, Bocholt reste en tête avec 34 points, Bevo est 9e avec 8 unités. Jeudi soir, toujours pour le compte de la 18e journée, Hubo Handball reçoit Hurry Up à Tongres dans un match qui s'annonce ouvert. (Belga)