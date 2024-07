Bilan mitigé pour les soldes

Le succès des soldes s'affaiblit depuis plusieurs années alors que de nombreux commerces proposent des réductions tout au long de l'année. Seule particularité de cette période : la vente à perte est autorisé. "C'est une opportunité pour un commerce de se refaire une trésorerie tout en liquidant des stocks en vue de l'arrivée de nouvelles marchandises", pointe le porte-parole de l'UCM, Andy Prevoo, dans un communiqué. "C'est important, et ce même si chaque réduction accordée représente - il ne faut pas l'oublier - un manque à gagner pour le commerçant."

Selon l'UCM, plus de 90% des transactions durant les soldes ont été effectuées électroniquement. Un constat qui n'étonne guère étant donné l'obligation de proposer un moyen de paiement électronique. "Par contre, imputer cela uniquement à un changement de comportement du consommateur serait une erreur", selon l'organisme représentatif des indépendants et des PME. L'UCM dénonce ainsi un "accès et une gestion de l'argent liquide toujours plus compliqués, aussi bien pour le client que pour le commerçant".