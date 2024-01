Bonne nouvelle pour vos factures: le prix du gaz baisse en Europe

Sur le principal marché à terme néerlandais, le prix du gaz a chuté de plus de 7% lundi, pour s'établir à environ 29,8 euros pour un mégawattheure juste après midi. Ce montant reste toutefois deux fois plus élevé qu'avant la crise énergétique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cette baisse intervient malgré les tensions croissantes en mer Rouge, où des pétroliers et des porte-conteneurs ont été la cible d'attaques des rebelles houthis.

Le Qatar, important producteur de gaz, semble d'ailleurs désormais éviter cette importante route maritime. Les données relatives au transport maritime montrent en effet qu'au moins cinq pétroliers transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance du Qatar et empruntant la route maritime de la mer Rouge se sont arrêtés depuis vendredi. Le Qatar est le deuxième plus grand fournisseur de GNL à l'Europe après les États-Unis, et utilise normalement la route passant par le canal de Suez pour ses livraisons.