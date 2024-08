Brussels Airlines lance un concours: à quoi ressemblera la prochaine "icône belge" de la compagnie aérienne?

Toute personne résidant en Belgique ou possédant la nationalité belge, âgée de 16 ans ou plus, est invitée dès ce mardi à soumettre ses propositions sur le site de Brussels Airlines. Comme toutes les autres icônes belges de la compagnie, le design doit représenter la Belgique de manière originale et artistique. Les dessins peuvent être envoyés jusqu'au 27 septembre, avant qu'un jury en sélectionne les meilleurs pour les soumettre à un sondage public du 1er au 11 octobre. L'avion sélectionné rejoindra ensuite la flotte des autres appareils personnalisés en mars 2025.

Trois icônes belges font actuellement partie de la flotte de Brussels Airlines : Rackham, qui rend hommage au héros de BD Tintin depuis 2015, Amare, inauguré cette année et réalisé en collaboration avec le festival de musique électro Tomorrowland, et Trident, l'avion officiel des Diables rouges et des Red Flames, les équipes nationales de football.

La compagnie disposait auparavant des avions Magritte, en hommage au peintre surréaliste, Bruegel, également consacré au grand peintre flamand du XVIe siècle, et Aerosmurf, du nom international des Schtroumpf et issu d'un précédent concours organisé par Brussels Airlines.