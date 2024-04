Bruxelles hôte de la première manche européenne 2024

Du 20 au 28 avril, Bruxelles accueille la première étape européenne et la 5e de l'année du Premier Padel Circuit, le principal circuit professionnel. Les cent meilleurs joueurs de padel du monde s'affronteront lors du "plus grand événement sportif en salle de l'année", selon l'organisateur. Le Lotto Brussels Premier Padel P2 by Belfius attend environ 55.000 visiteurs à la Gare Maritime à Tour & Taxis.