Bruxelles ouvre sa semaine de la mobilité dans le quartier scolaire de la rue de Flandre

La Ville de Bruxelles, par la voix de son échevin de la Mobilité Bart Dhondt, a lancé lundi matin dès 08h00 sa semaine de la mobilité depuis le quartier scolaire "apaisé" de la rue de Flandre et de la rue de Clé. Cette semaine d'activités et de festivités autour des déplacements se terminera dimanche avec la traditionnelle journée sans voiture.

Dans un quartier scolaire apaisé, la circulation automobile est temporairement interdite, principalement aux heures d'entrée et de sortie des cours. Celui de la rue de Flandre, l'un des six lieux adaptés en ce sens depuis août 2022, représente "l'engagement" de la Ville de Bruxelles "en faveur d'un environnement scolaire sûr", a expliqué Bart Dhondt lors de cet événement inaugural. "La rue de Flandre est devenue le symbole de la lutte des parents pour un air pur et des rues sécurisées", a complété l'échevin.

Diverses activités autour du thème de la mobilité et des économies liées aux déplacements seront organisées durant la semaine aux quatre coins de la capitale. Des événements cyclistes seront notamment au programme, alors que la ligne de tram 10, reliant Neder-over-Heembeek au centre de Bruxelles, sera inaugurée en grande pompe les 21 et 22 septembre de la place du Zavelput au stade Nelson Mandela. Le week-end sera également marqué par la fête des folklores (Folklorissimo) sur la Grand-Place et par l'ouverture de la Maison de la Création à Laeken, ainsi que du Théâtre Bronks et du Beursschouwburg dans le centre de Bruxelles.