"Ça peut porter préjudice à la sécurité": les pompiers mettent en garde contre ce matériau présent dans nos maisons

Tous les isolants ne sont pas égaux face au feu. "Il faut savoir que les isolants les plus performants sont souvent réalisés à base de pétrole et sont donc immanquablement combustibles", explique Marc Baudhuin, adjoint au service de prévention des pompiers de Bruxelles. Il donne un exemple: "Ça peut porter préjudice à la sécurité si on fait de l'isolation par l'intérieur avec ce type de matériaux parce qu'en cas d'incendie, la température à l'intérieur du bâtiment va augmenter de manière très rapide."

Des normes existent pour guider les choix au-delà du prix, comme la résistance au feu. "On définit la durée de résistance. Il faut respecter les normes de sécurité et d'installation des isolants, bien faire attention à ce qu'ils ne soient pas en contact direct avec des matériaux combustibles, comme le bois, le tissu, le gaz ou les liquides inflammables", précise Nahima El Kaddouri, experte en sinistre habitation.