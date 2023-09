Campement de demandeurs d'asile sur la place Flagey: les 80 occupants vont être relogés par la Région

Un peu moins d'une centaine de demandeurs d'asile, aidés par une dizaine d'associations telles que Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers (Ciré) et le réseau Solidaris, ont installé par surprise un campement d'une grosse soixantaine de tentes sur la place Sainte-Croix à Flagey (Ixelles), vendredi vers 18h00. Ce campement avait été mis sur pied en raison de la situation "particulièrement explosive" à Bruxelles.

Nous en parlons désormais au passé, car une nouvelle vient de nous arriver : les 80 demandeurs d’asile obtiennent une place temporaire d'hébergement dans un réseau régional. Deux hôtels sont mis à disposition pour pouvoir les accueillir (jusqu’à l'obtention d’une place fedasil) et ainsi leur éviter de passer une nouvelle nuit dans la rue. "Malgré une situation de plus en plus critique, le gouvernement fédéral persiste à nier sa responsabilité dans l'accueil des demandeurs d’asiles", constate cependant le groupe d'associations ayant aidé ces personnes.

À lire aussi Bagarre en marge du campement installé à Flagey: six blessés dont un en état critique, les circonstances sont encore floues

"C’est une bonne nouvelle pour nous. Mais nous savons que ce n’est que provisoire. Et Nicole de Moor continue de refuser les hommes, laisse consciemment des milliers de personnes dans la rue où la police nous chasse en permanence", déclare Amin, participant au camp.