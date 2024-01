Carrefour retire de la vente des huîtres de sa marque

Carrefour annonce mercredi retirer de la vente les huîtres creuses Cancale de sa marque, vendues dans certains magasins en Belgique, et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence potentielle de Norovirus. Ces produits ont été vendus entre le 3 et le 9 janvier derniers.

Les produits conditionnés en 12 pièces mentionnent le code EAN 5400101014862, les dates de conditionnement 02/01/24, 03/01/24, 04/01/24 et 08/01/24. Les dates limite de consommation (DLC) sont les 12/01/24, 13/01/24, 14/01/24 et 18/01/04. Les numéros de lots concernés sont les 227352412 et 227352511.

Les produits conditionnés en 48 pièces mentionnent le code EAN 5400101040472, ainsi que la date de conditionnement du 03/01/24. La date limite de consommation (DLC) est le 13/01/24. Le numéro de lot concerné est le 227352412.