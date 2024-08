Ce produit adoré des Belges passe de 100 à 60 euros le kilo

Les problèmes d'approvisionnement ayant été réglés, le prix des crevettes grises a fortement baissé ces derniers mois. Le kilogramme de crevettes épluchées est ainsi passé de 100 à 60 euros, illustre vendredi Steven Timmermans, patron du grossiste Alfa Fish, l'un des leaders du marché en Belgique.

Les prix avaient fortement augmenté au printemps en raison de prises en berne. La situation s'est améliorée depuis mai.

"On est revenu à des niveaux de pêche de 4.000 kilogrammes par bateau, alors qu'on était descendus à 1.000 kilogrammes il y a quelques mois", précise Steven Timmermans. "Même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, les pêcheurs évoquent davantage de nourriture dans l'eau grâce aux fortes pluies du printemps et moins de prédateurs en mer, la saison du merlan et de l'aiglefin étant déjà terminée."