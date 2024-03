Ce produit vendu dans plusieurs magasins Cora pourrait contenir des morceaux de verre: les clients sont appelés à le ramener

Ce produit a été vendu dans les supermarchés Cora de La Louvière, Chatelineau, Hornu, Rocourt, Messancy, Woluwe-Saint-Lambert et Anderlecht.

Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit, de ne pas le consommer et de le ramener au point de vente, où il leur sera remboursé. Les produits ont été retirés des rayons et une affiche 'Rappel client" a été placée dans les points de vente.

Le produit en cause est celui dont le code-barres est 3029330800125 et dont toutes les dates de péremption se situent entre le 8 octobre de l'année dernière et le 24 avril de l'année en cours.