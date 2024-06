Ce week-end, 59 fermes wallonnes ouvrent leurs portes au public: "Il faut expliquer d'où vient le fromage, tout ce qu'on fabrique"

Cinquante-neuf fermes wallonnes ouvrent leurs portes au public ces samedi et dimanche à l'occasion des Journées Fermes Ouvertes, a-t-on appris mardi.

Ces Journées Fermes Ouvertes, qui attirent quelque 60.000 visiteurs chaque année depuis 27 ans, donnent au public l'occasion de partir à la découverte des producteurs, de déguster des produits locaux et de profiter d'un moment de détente (balades en calèche ou à dos d'âne, dans les labyrinthes et circuits en ballots, châteaux gonflables, jeux en bois, ateliers de grimage...).

À l'exception de la pluie attendue ce samedi soir, il devrait faire beau ce week-end. Ces derniers mois, les agriculteurs et leur quotidien ont été dans le coeur de l'actualité. Les visiteurs rencontrés par notre journaliste Sébastien Prophète lui ont confié qu'ils étaient déjà " sensibles à la cause agricole avant même toutes les action de protestation, ces manifestations".

À lire aussi Entre espoir et inquiétude, le texte divise défenseurs de l'environnement et agriculteurs

Julie Gillin est productrice à Purnode. "On a déjà un grand intérêt du public, on est fort proche du consommateur, donc on explique vraiment ce qu'on fait", explique-t-elle. "Je crois que ça sensibilise quand même les personnes qui ont vu toutes les manifestations. Il y a peut-être des gens qui se posent quand même les bonnes questions."

Celle qui produit du fromage de brebis confirme l'utilité de ces Journées spéciales. "C'est important d'expliquer aux gens d'où vient le fromage, d'où vient tout ce qu'on fabrique. Et le travail qui est derrière, parce qu'il y a vraiment un gros travail derrière et on ne s'en rend pas toujours compte."