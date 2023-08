Cédric Nuytinck dans le dernier carré en Tchéquie

En double, Allegro et Nuytinck ont tous les deux été éliminés au premier tour. Allegro, associé au Britannique Tom Jarvis, a perdu 3-1 (11-6, 5-11, 11-6 et 11-2) contre le duo chinois Xue Fei et Zhou Kai. Nuytinck et le Polonais Jakub Dyjas ont été battus par les Moldaves Vladislav Ursu et Andrei Putuntica sur le score de 3-2 (11-6, 12-14, 13-11, 4-11 et 11-8).