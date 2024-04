Cedric Nuytinck qualifié pour les demi-finales en double, Allegro et Rassenfosse éliminés

Cedric Nuytinck et Jakub Dyjas ont battu en quarts de finale une paire de Singapour formée par Izaac Quek et Yew En Koen Pang 8-11, 11-7, 7-11, 11-5 et 16-14.

Pour une place en finale, Nuytinck et Dyjas seront opposés au Sud-Coréen Jang Seongil et Park Gyuhyeon. Le match est prévu en fin de journée jeudi.