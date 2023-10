Cedric Nuytinck remporte le double à Doha avec Jakub Dyjas

Cedric Nuytinck et son partenaire polonais Jakub Dyjas ont remporté la finale du double au tournoi de tennis de table des WTT Feeder Series de Doha, doté de 20.000 dollars et joué au Qatar, jeudi. Ils se sont largement imposés contre les Indiens Manush Utpalbhai Shah et Manav Vikash Thakkar en trois manches, 11-8, 11-9, 12-10.

Nuytinck et Dyjas n'ont pas dû sortir leur raquette avant les demi-finales, puisqu'ils ont été exemptés de 1er tour et que leurs adversaires sud-coréens Kwon Hyuk et Lee Seungsoo ont déclaré forfait avant le quart de finale. En demi-finale, la paire belgo-polonaise a disposé des Hongkongais Yiu Kwan To et Chan Baldwin, au bout de cinq manches. Ces derniers avaient éliminé Martin Allegro et le Polonais Maciej Kubik au stade précédent.

En simple, Martin Allegro (WTT 67) a été éliminé au 3e tour (8es de finale) du simple. Lancé au 2e tour comme son compatriote, Nuytinck (WTT 86) a chuté dès son premier match en simple.