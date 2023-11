Certains loyers peuvent à nouveau être indexés: une bonne nouvelle pour les propriétaires, moins pour les locataires

Les propriétaires de logements à faible performance énergétique situés en Wallonie pourront à nouveau indexer leur loyer à partir du 1er novembre. L'indexation avait été gelée l'année dernière dans le contexte de forte hausse des prix de l'énergie, pour protéger les personnes vivant dans des logements mal isolés.

Depuis octobre 2022, seuls les loyers des logements affichant un certificat PEB A, B ou C pouvaient être indexés totalement, les autres PEB imposant une indexation limitée ou carrément interdite (pour les PEB F et G). Cette mesure prend fin le 1er novembre en raison d'un retour aux indices énergétiques normaux. Si cette mesure fait l'affaire des bailleurs, les locataires, eux, font la grimace. "On a des locataires qui viennent parfois pleurer chez leurs syndicats parce qu'ils ne savent plus payer", explique Philippe De Maeyer, du MRP Group, syndicat de copropriété.