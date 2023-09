"C'est anormal de nous interdire de travailler pendant 6 mois": le métier d'élagueur est lié à une contrainte bien particulière

"Les bras ne tiennent plus à rien", montre-t-il à son stagiaire Audry. "Il n'a quasiment pas son feuillage alors qu'il devrait être plein, et il a une énorme fissure." C’est parti pour plusieurs heures de chantier pour les deux élagueurs...

Si Laurent et son stagiaire, Audry s’activent sur le terrain, cela n’a pas toujours été le cas ces derniers mois. Du 1er avril au 1er septembre, il est effectivement interdit de tailler ou couper les arbres. C’est la période de nidification des oiseaux.

"On pense que c'est anormal de nous interdire de travailler pendant six mois, on ne fait que de l'élagage et de l'abattage d'arbre, pas comme certains qui ne font que de la taille de haie, de pelouse etc...", explique Laurent Debecker. "Il faudrait trouver une solution comme faire intervenir un garde forestier qui donnerait son accord, ou non, sur l'abattage d'un arbre en fonction qu'il détecte, ou non, un nid d'oiseaux dedans."

Certains arbres sont dangereux. Premier signe: lorsque le tronc penche de manière anormale. Pour des raisons de sécurité évidentes, mieux vaut ne pas trop trainer. "Si on attend six mois, l'arbre est de plus en plus dépérissant, donc quand on va monter dedans, ça sera dangereux pour notre sécurité et pour les alentours de l'arbre, s'il y a des maisons, des écoles...", poursuit l'élageur.