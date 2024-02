"C'est la première fois depuis l'époque covid": les cas de grippe en forte hausse, le niveau d'infections respiratoires passe en code orange

Ce lundi 05 février, la CIM (Conférence interministérielle de santé publique) a confirmé la décision du RMG (Risk Management Group), de relever le niveau d'infections respiratoires en code orange, et demande une attention particulière à une ventilation optimale et une vigilance accrue à l'égard des personnes à risque. "A ma connaissance, c'est la première fois depuis l'époque où le covid était extrêmement extensif qu'on passe au code orange", dit Yves Van Laethem, médecin infectiologue au CHU Saint-Pierre de Bruxelles.

Pour prévenir la propagation et protéger les personnes les plus vulnérables, voici les recommandations avec ce passage en code orange. "Il n'y a aucune obligation", indique Yves Van Laethem. "Mais c'est conseillé fortement."

L'épidémie annuelle de grippe est temporaire. Sciensano, le RAG et le RMG surveillent de près la situation afin de descendre de niveau dès que possible. "Le plus vite possible", dit Yves Van Laethem. "D'ici 1 mois et demi si tout sa passe bien."