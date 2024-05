C'est le retour de la saison moto: voici quelques conseils pour diminuer les risques

Le printemps qu'on n'attendait plus est enfin là. Beaucoup de motards vont être de sortie aujourd'hui. Comme en chaque début de saison, le risque d'accident est élevé. Jean-Marie Jorssen de Fédémot était l'invité du RTL info 13h ce samedi pour parler de la sécurité à moto.

En collaboration avec Vias, votre ASBL organise ce samedi et dimanche deux journées dédiées à la sécurité et à la prévention des deux-roues pour attirer l'attention sur l'état des engins, mais pas uniquement ?

"Non, bien sûr. Il y a l'état de la machine et, comme on le dit souvent, l'état des routes. C'est la reprise de la saison moto. Elle a déjà débuté un peu auparavant, mais c'est vraiment maintenant que les belles machines vont ressortir.