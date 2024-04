"C'est pour dire aux familles qu'on les soutient": des manifestants demandent la libération des otages israéliens à Bruxelles

Ce dimanche, la guerre dans la bande de Gaza entre dans son septième mois, tandis que des négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages se déroulent au Caire.

Environ 150 personnes se sont rassemblées au bois de la Cambre à Bruxelles pour réclamer la libération des otages détenus par le Hamas, avant de participer à une cérémonie d'hommage. Anne Bannet, représentante au Forum des otages de Belgique, déclare : "Si on est là aujourd'hui, ce n'est absolument pas pour importer le conflit israélo-palestinien en Belgique. C'est juste pour dire aux familles qu'on les soutient, pour leur témoigner de notre présence ici et pour leur dire qu'on veut que le plus vite possible, les 133 otages qui sont encore détenus, morts ou vivants, puissent rentrer à la maison maintenant."