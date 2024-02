"C'est un rythme de travail à la low-cost": le quotidien du personnel de cabine chez Brussels Airlines décrit par un syndicaliste

Les revendications du syndicat chrétien portent sur les conditions salariales et l'aménagement du temps de travail. Pour mieux comprendre cette dernière problématique, Didier Lebbe a expliqué les conditions de travail du personnel de cabine. "Parfois on fait le tôt, parfois on fait le tard. On peut faire un vol jusque Tenereife, c'est assez loin Tenerife, on revient dans l'après-midi, et le lendemain on fait un Hurghada en Egypte, on rentre à deux heures et demi du matin à Bruxelles. C'est un rythme de travail très éprouvant, et qui ne permet pas de faire carrière. Des amplitudes d'horaire mais surtout des temps de repos entre les prestations qui ne conviennent pas".

Pour étayer ses dires, le secrétaire permanent CNE compare désormais Brussels Airlines à la compagnie low-cost la plus célèbre, Ryanair. "C'est un rythme de travail à la low-cost. Regardez Ryanair, il n'y a pas un seul Belge qui accepte les conditions de travail chez Ryanair. Ils vont les chercher aux 4 coins de l'Europe, mais on ne fait pas carrière. Ce sont des jeunes qui restent 4 ou 5 ans et puis s'en vont. Avant, chez Brussels Airlines, on pouvait faire carrière, mais les nouvelles conditions de travail ne le permettent plus, c'est de ça que se plaint le personnel", a déclaré Didier Lebbe.