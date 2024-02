"C’est une honte": les étudiants en psychologie manifestent leur mécontentement contre l'ajout d'un stage obligatoire

"On a des étudiants qui ont eu 5 ans d’études et qui ont eu pour surprise d’avoir une année supplémentaire, mais qui n’est pas appliquée dans de bonnes conditions. Il n’y a pas assez de maîtres de stage pour tous les étudiants, il n’y a pas assez de bonnes conditions par rapport au salaire", explique Emila Hoxhaj, Présidente de la Fédération des Étudiants francophones.

Les étudiants en psychologie sont en colère et font entendre leur mécontentement. Ce qu'ils dénoncent ? La mise en place d'une année de stage obligatoire au terme des cinq années d'étude. Sans lui, pas question pour les diplômés d'exercer leur profession. Un arrêté royal a été mis en vigueur fin décembre, en plein blocus, prenant les étudiants de cours.

"On est pas contre ce stage dans le fond", ajoute-t-elle, "par contre ce qu’on demande, c’est qu’il y ait de bonnes conditions et qu’on puisse vraiment accueillir vraiment tous ces diplômés et qu’on puisse encourager ces jeunes à aller vers des métiers qui sont essentiels pour la société".

À ce jour, 84 maîtres de stage sont agréés alors que l’on attend 1.873 diplômés cette année en Belgique… Le risque de pénurie à long terme de professionnels de la santé mentale est "encore plus préoccupant", déplore la FEF.

Effectuer un stage obligatoire, "caractérisé par un manque de place et sans évaluation des besoins réels en santé mentale", risque de "compromettre la qualité des soins à la population", affirme la fédération. L'ajout de ce stage obligatoire est "une honte", crie Emila Hoxhaj devant la foule d’étudiants présente ce midi.