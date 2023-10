Choix des aliments et manière de cuisiner: Irène nous surprend avec ses astuces pour faire des économies

Ses fruits et légumes, elle ne les achète qu’à la pièce. "Pour une personne, on n'a pas besoin d'acheter toute une botte et jeter la moitié", ajoute Irène.

Chez elle, en cuisine, Irène nous surprend avec cette autre astuce. Elle récupère l’eau de cuisson de ses pommes de terre. Elle y met les chicons et une fois cuits, elle réutilise la même eau pour confectionner un bouillon avec des restes de légumes. "On économise de l'eau et on n'a pas trois plaques qui cuisent en même temps."



Et ce n’est pas tout. "Pour économiser un peu d'eau, avant que l'eau chaude arrive, je remplis un seau. Quand il est à moitié rempli, je sais que l'eau est chaude et je l'utiliser pour arroser mes plantes. S'il y a 20 à 30 euros par an, c'est déjà ça de gagné", conclut Irène.