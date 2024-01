Christophe Deborsu dévoile le concept de "Rendez-vous", votre nouvelle émission du dimanche sur RTL

Partager:

"Rendez-vous", une nouvelle émission d’actualité, débarque tous les dimanches à 12h15 dès le 14 janvier sur RTL Tvi. Présentée par Christophe Deborsu, elle permettra d’aborder des sujets variés de manière approfondie, en présence d’un à trois invités en plateau. Chaque dimanche, une grande question d’actualité sera choisie. "Il ne s’agit pas de débats mais plutôt d’un rendez-vous pendant lequel on prend le temps d’approfondir une thématique, grâce à l’éclairage de personnes concernées et d’experts. Le but est de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons", explique Christophe Deborsu.

"La pause du dimanche" Pendant 40 minutes, le journaliste va écouter le ou les invités tout en rebondissant à leurs propos. Il s’agira tant de personnalités connues que de "nouvelles têtes" qui possèdent une vision pertinente en fonction du sujet sélectionné. "On va leur donner le temps de s’exprimer, d’apporter éventuellement des solutions. C’est véritablement la pause du dimanche qui permet une rencontre entre les invités et les spectateurs", précise le journaliste. Le public aura la possibilité d’interagir via un QRcode. Sera-t-on encore soigner correctement en 2030 ?

Sera-t-on encore soigner correctement en 2030 ? Est-ce que les inondations sont-elles liées au dérèglement climatique ? Comment faire fortune avant 40 ans ? Les extrêmes ont-ils une chance de gagner les élections ? Va-t-on encore tuer longtemps des femmes parce que ce sont des femmes ? Voici quelques exemples de grandes questions d’actualité que les téléspectateurs pourront découvrir lors de cette nouvelle émission. En plus de cette question centrale, les invités pourront réagir à d’autres sujets d’actualité chauds, lancés par un reportage. "Rendez-vous", c’est donc un moment de réflexion sur notre société et ses enjeux. Toute la matière sera ensuite disponible sur nos différents médias.